La Regione Siciliana ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro destinato ai buoni libro per gli anni scolastici 20252026. Questa misura mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie nell'acquisto dei testi scolastici. L'iniziativa riguarda studenti di diverse fasce di età e coinvolge scuole di vari livelli distribuite nell’isola. La somma verrà distribuita tramite voucher che gli studenti potranno utilizzare presso librerie e rivenditori autorizzati.

La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22 milioni di euro, tra risorse statali e fondi regionali, ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e ampliando la platea dei beneficiari. Con un decreto dell’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale è stato, infatti, approvato il piano di riparto delle somme da assegnare agli enti locali dell’Isola per l’anno scolastico 20252026. «Rispetto allo scorso anno – afferma l’assessore Mimmo Turano – ampliamo la platea dei beneficiari del contributo per i libri scolastici, dando così un aiuto concreto alla famiglie siciliane con redditi bassi».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026

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