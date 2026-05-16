Meteo Molise | weekend di pioggia e vento tra Campobasso e Isernia

Nel fine settimana, le previsioni meteo indicano un aumento delle precipitazioni e del vento nelle zone di Campobasso e Isernia. Sono previste piogge che potrebbero intensificarsi, accompagnate da raffiche di vento più forti. Le temperature rimarranno sotto la media stagionale, con uno zero termico che varierà tra sabato e lunedì. Le condizioni meteo sono soggette a cambiamenti, con i temporali più intensi attesi in determinati momenti e zone specifiche.

? Domande chiave Quando arriveranno i temporali più intensi tra Campobasso e Isernia?. Come cambierà lo zero termico tra sabato e lunedì?. Dove colpiranno con più forza le piogge nel fine settimana?. Quali zone saranno più colpite dal vento e dal mare mosso?.? In Breve Sabato 16 maggio lo zero termico si attesterà sui 2150 metri.. Domenica 17 maggio lo zero termico salirà fino a 2250 metri.. Lunedì 18 maggio lo zero termico raggiungerà i 2550 metri.. Nuove precipitazioni pomeridiane colpiranno litorale e Appennino lunedì 18 maggio.. Il meteo in Molise cambierà drasticamente tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio, con l’arrivo di una saccatura nord-atlantica che porterà piogge e temporali tra Campobasso e Isernia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Maltempo: neve, pioggia e vento sull'Italia. Tregua a Pasqua

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