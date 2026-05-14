Un nuovo bando mira a coprire sei posti di medici pediatri tra le città di Campobasso e Isernia. Le selezioni interessano professionisti che prenderanno servizio in strutture pubbliche della zona. I posti rimasti scoperti dai concorsi precedenti non sono ancora stati assegnati, creando una situazione di difficoltà nel reparto pediatrico locale. La procedura di selezione si concentra su domande specifiche riguardanti i candidati e le motivazioni che hanno impedito ai vincitori passati di iniziare il servizio.

? Domande chiave Chi sono i medici che potrebbero coprire questi posti vacanti?. Perché i vincitori dei precedenti concorsi non possono prendere servizio?. Come influirà il blocco ministeriale sulla gestione delle emergenze pediatriciche?. Quali rischi concreti corrono i reparti di neonatologia e TIN?.? In Breve Bando per 6 medici tra Campobasso, Termoli e Isernia.. Ricerca aperta a specializzandi e medici già in pensione.. Blocco ministeriale impedisce l'assunzione di vincitori di precedenti concorsi.. Carenza colpisce pediatria, neonatologia e TIN dell'ospedale Cardarelli.. L’Azienda sanitaria regionale ha pubblicato un nuovo avviso per coprire sei incarichi -professionali in pediatria, cercando medici specialisti, specializzandi o anche professionisti già in pensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pediatria in crisi: bando per 6 medici tra Campobasso e Isernia

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