Mole di Narni botta e risposta su manutenzione e sicurezza | tra i lavori di Enel e le precisazioni della Famiglia Caponi

Le Mole di Narni sono al centro di un confronto tra l’azienda di energia e la famiglia proprietaria. L’azienda ha avviato lavori di manutenzione, mentre i proprietari hanno rilasciato precisazioni sulla sicurezza e sull’afflusso di visitatori. La questione riguarda le attività di manutenzione in corso e le misure adottate per garantire la sicurezza dei visitatori. La situazione è oggetto di discussione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli pubblici.

Novità per quanto riguarda le Mole di Narni, sempre più prese d'assalto da turisti e locali all'inizio della stagione estiva. In merito, prosegue il confronto tra Enel Green Power e Comune di Narni sui lavori in corso alla centrale idroelettrica di Nera Montoro, mentre dalla proprietà del marchio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

04/05 – Meloni tra dossier internazionali e sicurezza energetica – Botta e risposta tra MiC e Biennale – Sinner vince l’Atp Madrid 2026Il calendario internazionale della premier si arricchisce con visite a Erevan e Baku, concentrandosi su questioni di sicurezza energetica.

Botta e risposta tra Meloni e Von Der Leyen su energia e guerraGiorgia Meloni ha chiesto alla Presidente della Commissione europea di estendere il patto di stabilità anche al settore energetico, ma Ursula von der...

Narni, frana a Le Mole: la stagione non parte piùNARNI Sembra proprio l'anno nero delle Mole. Il meraviglioso sito posto in un'ansa artificiale del fiume Nera, con piscine naturali trasparenti, nei pressi della Centrale idroelettrica di Montoro ha ... ilmessaggero.it

Nuova vita per le Mole di NarniTornerà balneabile entro l'estate 2024 il sito a ridosso delle Gole del Nera, grazie ad un accordo tra il Comune ed Enel Il sito delle Mole di Narni, già molto gettonato dai turisti, potrebbe tornare ... rainews.it