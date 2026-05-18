Botta e risposta tra Meloni e Von Der Leyen su energia e guerra

Giorgia Meloni ha chiesto alla Presidente della Commissione europea di estendere il patto di stabilità anche al settore energetico, ma Ursula von der Leyen ha risposto che la posizione dell'Unione non cambia. La richiesta della premier italiana riguarda una maggiore flessibilità per il settore energetico, mentre la risposta della presidente della Commissione si è limitata a confermare il rifiuto di modificare le regole esistenti. La discussione si è svolta in un contesto di tensioni tra le istituzioni europee e il governo italiano.

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