Il calendario internazionale della premier si arricchisce con visite a Erevan e Baku, concentrandosi su questioni di sicurezza energetica. Nel frattempo, si sono registrati scambi di battute tra il Ministero della Cultura e la Biennale, senza ulteriori dettagli pubblici. In ambito sportivo, il tennista ha conquistato il titolo all’ATP di Madrid 2026, mentre il governo si prepara a un incontro a Roma con un rappresentante statunitense.

Home > Podcast > 0405 – Meloni tra dossier internazionali e sicurezza energetica – Botta e risposta tra MiC e Biennale – Sinner vince l’Atp Madrid 2026 Meloni a Erevan e Baku tra dossier internazionali e sicurezza energetica. La premier in attesa di incontrarsi a Roma con Rubio. Botta e risposta tra gli ispettori MiC e la Fondazione Biennale: “Mosca non invitata, padiglione russo non aperto a pubblico”. I motivi delle dimissioni della giuria. Giuli: “Buttafuoco si è autocommissariato”. Sinner vince l’Atp Madrid 2026, è il quinto Master 1000 di fila, mai nessuno come lui. Zverev battuto 6-1 6-2. 0405 – Meloni tra dossier internazionali e...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 04/05 – Meloni tra dossier internazionali e sicurezza energetica – Botta e risposta tra MiC e Biennale – Sinner vince l’Atp Madrid 2026

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