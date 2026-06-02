Modric Volpato Leao e | quali sono i convocati della Serie A al Mondiale?

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra i giocatori della Serie A convocati per il Mondiale ci sono Modric, Volpato e Leao. La prima puntata della Tripletta Mondiale su YouTube della Gazzetta presenta un quiz su chi ricorda più campioni del campionato italiano nel torneo. La trasmissione coinvolge appassionati e appassionate in un confronto sui calciatori italiani e stranieri che hanno partecipato alla competizione mondiale. La puntata si concentra sui nomi più noti e sulle presenze più recenti nel torneo.

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Nella prima puntata della Tripletta Mondiale sul canale YouTube della Gazzetta, il quiz su chi ricorda più giocatori della Serie A al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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