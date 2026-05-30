Un calciatore australiano potrebbe essere convocato per il prossimo Mondiale, portando il totale a quattro. Al momento, ci sono giocatori provenienti da Canada, Norvegia e Bosnia. La sua presenza potrebbe portare il numero di rappresentanti dell’Australia nella competizione a uno in più rispetto alle previsioni iniziali. La decisione finale sulla convocazione dovrebbe essere annunciata prossimamente.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Ci sono un canadese, un norvegese, un bosniaco e. un australiano. Ci sono buone possibilità che il Sassuolo, ai prossimi mondiali, invece che l’atteso tris composto da Konè, Thorstvedt e Muharemovic cali sul tavolo iridato un poker. La notizia è di ieri, e dice che Cristian Volpato, fantasista italo australiano da tre stagioni a Sassuolo, ha cambiato idea, rispondendo alla chiamata – fin qua sempre rifiutata, anche quattro anni fa, perché il giocatore puntava alla maglia azzurra – della nazionale australiana che già oggi a Los Angeles comincia la sua avventura mondiale. Si tratta di una preconvocazione – la lista... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volpato, sì all’Australia . Sarà il quarto al Mondiale?

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Cristian Volpato cambia nazionale: basta Italia, giocherà i Mondiali con l’AustraliaCristian Volpato ha deciso di cambiare nazionale e giocherà con l’Australia ai prossimi Mondiali, lasciando da parte la rappresentativa italiana...

Cristian Volpato cambia nazionale, molla l’Italia e accetta l’Australia: così giocherà i MondialiCristian Volpato, attaccante del Sassuolo, ha scelto di cambiare nazionalità e giocherà con l'Australia ai Mondiali.

Argomenti più discussi: Cristian Volpato cambia nazionale, molla l'Italia e accetta l'Australia: così giocherà i Mondiali; Cristian Volpato ha scelto l'Australia: è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i Mondiali dopo il nCristian Volpato ha scelto l'Australia: è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i Mondiali dopo il no del 2022; Volpato, addio all’Italia: il talentuoso giocatore del Sassuolo sceglie i Socceroos; Dopo aver rifiutato 4 anni fa ci ripensa: cambia nazionalità e andrà a giocare i Mondiali 2026.

Volpato effettua un cambio tardivo dall'Italia all'Australia in vista della Coppa del Mondo reddit

Chiamate che avrebbero senso se coinvolgessero U21/non U21 giusti: Volpato, come Kayode e Tresoldi, non potevano essere bloccati ma stimolati al preferire l'Azzurro ad altro. L'Australia si è presa il primo: anche Nigeria e Germania ne approfitteranno x.com