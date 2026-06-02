Roma chi sono i giocatori convocati al Mondiale 2026

Al Mondiale 2026 saranno presenti diversi giocatori della Roma, chiamati dalle rispettive nazionali. La squadra si conferma rappresentata con più atleti impegnati in questa edizione del torneo. La convocazione riguarda diversi ruoli e nazioni, evidenziando la presenza significativa dei giocatori giallorossi nel quadro delle competizioni internazionali. La partecipazione dei calciatori romani si inserisce in un quadro più ampio di rappresentanza del club nel torneo mondiale.

La Roma sarà protagonista anche al Mondiale 2026 grazie a diversi giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Nonostante l’assenza dell’Italia, il club giallorosso sarà comunque rappresentato in Nord America da alcuni dei suoi elementi più importanti, pronti a mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale. Ecco i sei nazionali. Sono sei i calciatori della Roma già certi di partecipare al Mondiale 2026. Manu Konè vestirà la maglia della Francia, una delle nazionali favorite per la vittoria finale. Donyell Malen è stato invece convocato nei Paesi Bassi, mentre Evan Ndicka rappresenterà la Costa D’Avorio. Presente anche Wesley con il Brasile, selezione che punta a tornare sul tetto del mondo dopo tanti anni anche grazie ad un altro ex giallorosso: Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REAZIONE ai GIOCATORI per il PALLONE DORO EUROPEO!!

Notizie e thread social correlati

Nazionale, i convocati di Gattuso per la missione Mondiale: ci sono tre giocatori del NapoliIl tecnico della nazionale ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per i playoff mondiali, con tre calciatori del Napoli inclusi nell'elenco.

Nazionale, i convocati di Gattuso per la missione Mondiale: ci sono quattro giocatori del NapoliIl tecnico della nazionale ha annunciato i giocatori convocati per i playoff mondiali, che coinvolgono l’Italia in due sfide consecutive.

Temi più discussi: Non solo buste paga. Chi sono i consulenti del lavoro più importanti di Roma; Da Musk a CasaPound, la rete Maga sceglie Roma: chi sono i guerrieri trumpiani della remigrazione; Hellas Verona-Roma: le info per chi seguirà la squadra al Bentegodi; Roma e Como pari al quarto posto, chi va in Champions: il regolamento in Serie A. E attenzione anche a Juventus e Milan.

La #Roma cerca un esterno offensivo per il 3-4-2-1 di #Gasperini. #Summerville e #Alajbegovic sono i due profili più seguiti: ecco chi convince di più x.com

I vip prendono casa a Roma: da Willem Defoe a Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, ecco dove hanno compratoGli ultimi a rimanere stregati dal suo pastiche caratteristico di monumenti antichi immersi in una luce unica sono lo scrittore Emmanuel Carrère, gli artisti Mark e Paul Kostabi che si ... ilmattino.it

Come hanno fatto 30 cavalli a fuggire per le strade di RomaSono scappati per lo scoppio di alcuni fuochi d'artificio dalle prove della parata del 2 giugno: quattro persone sono rimaste ferite ... ilpost.it