Modena onora il 2 Giugno eventi fino a stasera

Da modenatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Modena celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica con eventi in corso oggi, tra cui appuntamenti istituzionali, concerti e iniziative aperte al pubblico. Le attività si svolgono in diverse location della città, tra piazza Roma, piazza Mazzini, il Teatro Storchi e il Teatro Comunale Pavarotti-Freni. La giornata proseguirà fino a sera con eventi vari.

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Modena celebra in questo ore l'80° anniversario della Festa della Repubblica con una giornata ricca di appuntamenti istituzionali, concerti ed eventi aperti alla cittadinanza tra piazza Roma, piazza Mazzini, il Teatro Storchi e il Teatro Comunale Pavarotti-Freni. Fino a stasera è possibile. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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