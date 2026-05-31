Giugno mese di pagamenti fiscali | il 16 giugno l' acconto dell' Imu per la rottamazione quater tempo fino all’8 giugno

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’Imu. Per chi ha scelto la rottamazione quater, il termine per presentare la domanda è fino all’8 giugno. Nel mese di giugno si concentrano anche altri pagamenti fiscali, mentre i rimborsi arrivano solo nei mesi successivi.

Giugno mese di pagamenti fiscali in attesa dei tanto agognati rimborsi che arrivano però nei mesi successivi. I contribuenti sono chiamati in cassa in attesa della pausa estiva quando anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione manda 'in feriè, almeno l’invio delle cartelle. La data più importante, il 16 giugno, riguarda, come ogni anno, il versamento dell’acconto Imu e Tasi a cui seguirà il saldo a dicembre. Per chi dovesse arrivare in ritardo è possibile comunque pagare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. Un conto per i cittadini quello dell’imposta municipale unica che sfiora come gettito i 16 miliardi. Una cifra che va in larga parte alle amministrazioni comunali e in minima parte finisce nelle casse dello Stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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