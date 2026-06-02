MMA | il Team Tarantini domina a Jesolo con 5 medaglie nazionali

A Jesolo, il Team Tarantini ha ottenuto cinque medaglie ai campionati nazionali di MMA. Due atleti del team sono saliti sul podio più alto, conquistando l’oro. Gli altri membri hanno portato a casa medaglie di argento e bronzo. La squadra ha mostrato una performance consistente in diverse categorie, con incontri che hanno visto una serie di vittorie nette e combattimenti combattuti fino all’ultimo secondo.

? Domande chiave Chi sono i due campioni che hanno conquistato l'oro?. Come ha fatto il Team Tarantini a ottenere cinque podi?. Quale metodo formativo garantisce questi risultati costanti a Sassari?. Cosa è successo al campione di Kick Jitsu durante il torneo?.? In Breve Samuele Tavera argento Youth 66 kg, Matteo Dore e Luca Biddau bronzi. Coach Nicola Pagano e Nicola Pontrandolfo guidano la delegazione sarda a Jesolo. Struttura di via Venezia attiva da otto anni come primo team MMA sardo. Francesco Torre elimina al primo turno dopo titolo nazionale Kick Jitsu. Il Team Tarantini conquista Jesolo con cinque medaglie ai campionati italiani di MMA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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