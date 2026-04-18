Kickboxing | piacentini inarrestabili a Jesolo con 14 medaglie

Una squadra di atleti di una città del Nord Italia ha ottenuto un grande risultato in una competizione di kickboxing a Jesolo. La delegazione, composta da diversi atleti, ha conquistato complessivamente 14 medaglie durante le gare, che si sono svolte nelle ultime settimane. La squadra è stata guidata da due responsabili, uno uomo e una donna, che hanno seguito i partecipanti durante tutto l'evento.

La delegazione piacentina guidata da Erika Boselli e Davide Colla ha segnato un risultato di enorme impatto a Jesolo, raccogliendo un totale di 14 medaglie durante le recenti competizioni di kickboxing. Il successo della squadra Yama Arashi si è distribuito tra il Criterium nazionale, che funge da trampolino per le selezioni azzurre, e il trofeo Coppa del Presidente. Il dominio nel Criterium nazionale e le sfide delle categorie giovanili. Le prestazioni registrate nel Criterium nazionale hanno permesso ad alcuni atleti di avvicinarsi alla qualificazione per i campionati italiani, passaggio fondamentale per l’ingresso nelle squadre nazionali. In questa fase cruciale, Riccardo Bramieri ha ottenuto un terzo posto nella categoria Juniores, combattendo nel light contact nella fascia dei 63 chilogrammi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kickboxing: piacentini inarrestabili a Jesolo con 14 medaglie Notizie correlate Arti Marziali. Taekwondo Ferrara sul podio. Quante medaglie vinte a JesoloIl palazzetto dello sport di Jesolo è stato teatro di una spedizione trionfale per il Taekwondo Ferrara. Kickboxing, campionati regionali Federkombat: 14 atleti, 12 podi per Victorious Fighters teamDomenica 1 Febbraio presso il “PalaPergola” di Potenza si è tenuta la Seconda Fase dei Campionati Regionali Federkombat Puglia e Basilicata.