Il sindaco di Pietracatella è stato ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile riguardo all’utilizzo di ricina su madre e figlia. Durante l’interrogatorio, si sono concentrate le domande sulla modalità di somministrazione della sostanza e sulle eventuali persone coinvolte. L’incontro fa parte di un’indagine ancora in corso, senza che siano stati rivelati dettagli sulle risposte fornite o sui riscontri raccolti.

? Punti chiave Come è stata somministrata la ricina a madre e figlia?. Quali informazioni rivelerà il sindaco durante l'interrogatorio alla Squadra Mobile?. Perché il legame tra Tomassone e la famiglia delle vittime è rilevante?. Chi ha avuto accesso alla sostanza tossica usata nell'avvelenamento?.? In Breve Interrogatorio del sindaco Tomassone presso la Questura di Campobasso alle ore 11.. Vittime dell'avvelenamento da ricina sono una madre e una figlia.. Legame storico tra Tomassone e l'ex sindaco Gianni Di Vita.. Indagini della Squadra Mobile focalizzate sui legami sociali del territorio molisano.. Il mistero della ricina a Pietracatella: il sindaco Tomassone ascoltato dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero ricina: il sindaco di Pietracatella ascoltato dalla Mobile

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