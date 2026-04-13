Le indagini sul duplice omicidio avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre presso l’ospedale di Campobasso hanno portato a un blitz nella casa di Pietracatella. L’operazione, condotta senza preavviso, ha coinvolto le forze dell’ordine per raccogliere elementi utili alle indagini. Il caso riguarda la morte di una donna e di una ragazza di 15 anni, e le autorità stanno seguendo diverse piste legate alle circostanze del decesso.

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della quindicenne Sara Di Vita, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, hanno subito un’accelerazione decisiva con un sopralluogo a sorpresa nella residenza di Pietracatella. Gli inquirenti ipotizzano un avvelenamento da ricina avvenuto durante il pranzo di Natale, portando la Procura di Larino a indagare contro ignoti per un possibile duplice omicidio. L’operazione silenziosa a Pietracatella e la nuova linea investigativa. Il sabato scorso ha segnato un punto di svolta nel mistero che avvolge il piccolo centro molisano. Marco Graziano, alla guida della Squadra mobile di Campobasso, ha condotto un accertamento non annunciato nell’abitazione della famiglia, operazione svolta sotto una stretta copertura informativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero ricina: blitz nella casa di Pietracatella per il duplice omicidio

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