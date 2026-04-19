A Pietracatella, un particolare clinico è tornato alla ribalta in un’indagine che riguarda la morte di madre e figlia avvenuta a dicembre. Valori alterati sono stati riscontrati anche in un’altra persona coinvolta, senza ancora una spiegazione ufficiale. La scoperta potrebbe influenzare le attività investigative, che finora hanno raccolto elementi su circostanze ancora da chiarire. La vicenda continua ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine.

Un dettaglio clinico, rimasto finora sullo sfondo, rischia di cambiare il quadro dell'inchiesta sul dramma di Pietracatella, dove a fine dicembre hanno perso la vita madre e figlia in circostanze ancora tutte da chiarire. In una registrazione captata durante i primi accertamenti, una dottoressa dell'ospedale di Campobasso segnala valori anomali anche per Gianni Di Vita: piastrine alterate e bilirubina elevata, un quadro compatibile – almeno in teoria – con un processo di emolisi. Tradotto: non solo Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Ielsi, ma anche l'uomo potrebbe aver avuto un contatto con una sostanza tossica. Il sospetto degli investigatori resta quello di un'intossicazione da ricina, il veleno al centro degli accertamenti del Centro Antiveleni di Pavia, che avrebbe individuato tracce nel sangue delle due vittime.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricina e mistero a Pietracatella: valori alterati anche per Di Vita. L'ultimo indizio

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