Misteri ed enigmi del Rinascimento europeo | aperta la ' call for papers'

È stata aperta una chiamata per contributi sulla presenza di enigmi e misteri nel Rinascimento europeo. Durante quel periodo, questi elementi non furono solo giochi intellettuali, ma influenzarono l’arte, la filosofia, la scienza, la musica e il teatro. Enigmi e segreti furono integrati anche nella progettazione di edifici e nella produzione artistica. La call invita studiosi a presentare ricerche che analizzino come tali misteri abbiano modellato le diverse espressioni culturali e creative del Rinascimento.

Nel Rinascimento, enigmi e misteri non erano solo un raffinato gioco dell'intelligenza o una tecnica di trasmissione cifrata: divennero parte integrante del modo di concepire e produrre arte, filosofia, scienza, musica e teatro, fino ad alimentare la progettazione di edifici e la produzione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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