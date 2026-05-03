È stata annunciata l'apertura di una selezione per dodici nuovi talenti nel settore cinematografico, destinata a professionisti emergenti che desiderano approfondire le proprie competenze. La call si rivolge a registi e creativi interessati a sviluppare progetti, con particolare attenzione alla trasformazione di un'idea in un documentario rivolto al mercato internazionale. I partecipanti avranno l'opportunità di lavorare sotto la guida di esperti del settore.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti che guideranno i dodici nuovi registi?. Come si trasforma un'idea in un documentario per il mercato internazionale?. Dove si svolgeranno le sessioni pratiche di produzione cinematografica?. Perché questa residenza gratuita punta a colmare il divario con il lavoro?.? In Breve Scadenza candidature fissata al 15 maggio tramite il sito manifatturedigitalicinema.it. Percorso formativo dal 15 giugno al 7 novembre 2026 tra Pistoia e Prato. Docenti Lorenzo Bagnatori e Giuseppe Cassaro guideranno i dodici selezionati. Partecipazione speciale prevista alla 67esima edizione del Festival dei Popoli. Il regista Samuele Rossi lancia la seconda edizione di Ulisse, una residenza artistica in Toscana che selezionerà 12 nuovi talenti per trasformare le idee in documentari pronti per il mercato internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Residenza Ulisse: aperta la call per 12 nuovi talenti del cinema

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