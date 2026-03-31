Libera Musica | aperta la call per il concerto del 25 aprile

È stata aperta la selezione per il concerto del 25 aprile in Piazza Garibaldi, in occasione delle celebrazioni per gli 81 anni dalla Liberazione. L’evento vedrà protagonisti giovani musicisti locali che si esibiranno sul palco allestito per questa ricorrenza. La chiamata alle candidature è rivolta ai musicisti del territorio interessati a partecipare all’appuntamento annuale.

In occasione delle celebrazioni per gli 81 anni della Liberazione, il palco del 25 aprile in Piazza Garibaldi si aprirà nuovamente ai giovani musicisti del territorio. Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato un’ampia partecipazione e la vittoria di Leo Badiali, esibitosi davanti a oltre 5.000 persone, Libera Musica si conferma un’importante occasione di visibilità per i giovani artisti e un’opportunità concreta di incontro con il pubblico cittadino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la creatività delle nuove generazioni, offrendo uno spazio di espressione in un contesto pubblico e partecipato. Il contest... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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