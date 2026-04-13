Morti sospette in ambulanza si indaga su 6 possibili omicidi

Le autorità stanno indagando su sei decessi di anziani avvenuti in circostanze sospette durante il trasporto in ambulanza. La procura di Forlì ha aperto un fascicolo per approfondire le cause di questi decessi, attribuendo l’attenzione a un singolo individuo coinvolto nelle operazioni. Le indagini sono in corso e mirano a chiarire le dinamiche di quanto accaduto in questi casi, senza tralasciare eventuali responsabilità.

AGI - Sono in totale sei i casi di decesso di anziani che la procura di Forlì attribuisce a Luca Spada, l' autista di ambulanza 27enne originario di Meldola arrestato sabato con l'accusa di aver provocato la morte dell'85enne Deanna Mambelli, deceduta il 25 novembre 2025 dopo quella che gli inquirenti ritengono un' iniezione d'aria tramite accesso venoso. Secondo gli inquirenti, l'ex operatore della Croce Rossa avrebbe agito approfittando della vulnerabilità delle vittime, in violazione dei doveri legati al servizio svolto, ai danni di pazienti e con modalità ritenute insidiose. Per il primo episodio oggetto della misura cautelare, la procura ipotizza anche la premeditazione, circostanza che la gip Ilaria Rosati non ha però riconosciuto.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morti sospette in ambulanza, si indaga su 6 possibili omicidi Leggi anche: Morti in ambulanza a Forlì, da 5 casi iniziali ora si indaga su 20 decessi Morti sospette in ambulanza: si valuta la riesumazione dei corpiAGI - "Ci si attende uno sviluppo significativo delle indagini, anche perché la Procura di Forlì dispone di strumenti e competenze adeguate.