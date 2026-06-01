Alessandra Bruno è morta dopo essere stata aggredita dal marito nella sua casa di Misterbianco. La donna, di 49 anni, era stata colpita alla testa e si trovava in condizioni gravissime in ospedale. La procura ha aperto un’indagine e l’accusa ora è di femminicidio. La vittima non è riuscita a superare le ferite riportate durante l’aggressione.

La 49enne era ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa nella sua abitazione di Misterbianco. Si è spenta dopo due giorni di agonia Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Garibaldi di Catania dopo la brutale aggressione avvenuta nella sua abitazione di Misterbianco, nel Catanese. La donna era stata colpita violentemente alla testa e al volto dal marito al termine di una lite avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 maggio. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e i medici avevano tentato fino all’ultimo di salvarle la vita. Il decesso è stato comunicato nel pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alessandra Bruno non ce l’ha fatta, morta dopo l’aggressione del marito: l’accusa ora è femminicidio

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