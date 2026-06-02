In alcuni parchi di Mirafiori sono stati trovati frammenti di vetro sugli scivoli dei giochi per bambini, mentre si segnalano accumuli di rifiuti durante le ore notturne. Non è ancora chiaro come i vetri siano finiti sulle attrezzature destinate ai più piccoli. Le autorità hanno avviato controlli per verificare le cause dell’accumulo di rifiuti e la provenienza dei frammenti di vetro. Sono in corso indagini per identificare eventuali responsabilità e mettere in sicurezza le aree interessate.

? Domande chiave Come sono finiti i frammenti di vetro proprio sugli scivoli dei bambini?. Quali dinamiche notturne causano l'accumulo di rifiuti nei parchi di Mirafiori?. Chi sono gli assessori a cui è stata inviata la segnalazione urgente?. Quali controlli specifici chiede il quartiere per garantire la sicurezza dei giochi?.? In Breve Un bambino si è ferito sabato 30 maggio su uno scivolo in via Gaidano.. Alessandro Nucera segnala il pericolo causato dalla mala movida notturna a Mirafiori.. Richiesti interventi agli assessori Chiara Foglietta e Marco Porcedda per il decoro.. Necessarie pulizie e controlli della polizia locale nei parchi di via Gaidano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirafiori: vetri e rifiuti nei parchi mettono a rischio i bambini

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