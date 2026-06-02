Degrado ai giardini di via Gaidano vetri di bottiglie e rifiuti nell' area giochi dei bambini La denuncia | Un pericolo per la loro sicurezza

Ai giardini di via Gaidano, nel quartiere Mirafiori di Torino, sono stati trovati vetri di bottiglie e rifiuti nell'area giochi dei bambini. I residenti segnalano che la presenza di detriti rappresenta un rischio per la sicurezza dei più piccoli. La zona è in uno stato di abbandono da tempo, causando preoccupazione tra chi utilizza lo spazio pubblico.

La situazione di degrado in cui versano i giardini di via Paolo Gaidano, nel quartiere Mirafiori di Torino, inizia a essere un problema da affrontare nell'immediato per i residenti che da tempo denunciano lo stato di abbandono il potenziale pericolo per la sicurezza di chi, quei giardini, li. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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