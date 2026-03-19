Torino il ladro in bicicletta di Mirafiori incastrato dalla Polizia | rompeva vetri delle auto col martelletto

Da virgilio.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla Polizia nella zona Mirafiori con l’accusa di furto aggravato. La polizia ha identificato il sospetto dopo averlo sorpreso mentre rompeva i vetri delle auto con un martelletto, mentre si trovava in sella a una bicicletta. L’uomo è stato portato in commissariato e ora si trova in custodia.

Un arresto per furto aggravato a Torino. Un uomo di cinquantaquattro anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori mentre tentava di sottrarre oggetti da veicoli in sosta nella zona. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di servizi mirati predisposti per contrastare i furti e i danneggiamenti ai danni di automobili parcheggiate. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie a un’attività di controllo intensificata dal Commissariato di P.S. Mirafiori. Gli agenti hanno monitorato la zona dopo aver riscontrato un aumento dei furti e dei danneggiamenti su auto in sosta, predisponendo pattugliamenti specifici per prevenire e reprimere tali reati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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