Mirafiori | un bambino ferito tra i vetri nei giardini di via Gaidano

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino è stato ferito da vetri rotti nei giardini di via Gaidano a Mirafiori. I vetri abbandonati si trovano negli spazi dedicati ai giochi, mettendo in pericolo i bambini che frequentano l’area. La presenza di vetri rotti solleva domande sulla responsabilità per il degrado notturno, che permette il deterioramento dell’ambiente. La situazione evidenzia il rischio per la sicurezza dei minori e la mancanza di controlli nelle ore notturne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come possono i vetri abbandonati mettere a rischio gli scivoli?. Chi è responsabile del degrado notturno nei giardini di via Gaidano?. Quali misure concrete ha proposto il consigliere per aumentare la sicurezza?. Perché le attuali operazioni di pulizia non bastano a proteggere i bambini?.? In Breve L'incidente è avvenuto sabato 30 maggio nei giardini di via Paolo Gaidano.. Il consigliere Alessandro Nucera ha inviato una segnalazione formale al Comune di Torino.. Il degrado è causato dalla frequentazione notturna dell'area da parte di gruppi di persone.. Nucera chiede più polizia locale e controlli straordinari sulle attrezzature ludiche del parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

mirafiori un bambino ferito tra i vetri nei giardini di via gaidano
© Ameve.eu - Mirafiori: un bambino ferito tra i vetri nei giardini di via Gaidano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Degrado ai giardini di via Gaidano, vetri di bottiglie e rifiuti nell'area giochi dei bambini. La denuncia: "Un pericolo per la loro sicurezza"Ai giardini di via Gaidano, nel quartiere Mirafiori di Torino, sono stati trovati vetri di bottiglie e rifiuti nell'area giochi dei bambini.

Mirafiori: vetri e rifiuti nei parchi mettono a rischio i bambiniIn alcuni parchi di Mirafiori sono stati trovati frammenti di vetro sugli scivoli dei giochi per bambini, mentre si segnalano accumuli di rifiuti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web