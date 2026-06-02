Un bambino è stato ferito da vetri rotti nei giardini di via Gaidano a Mirafiori. I vetri abbandonati si trovano negli spazi dedicati ai giochi, mettendo in pericolo i bambini che frequentano l’area. La presenza di vetri rotti solleva domande sulla responsabilità per il degrado notturno, che permette il deterioramento dell’ambiente. La situazione evidenzia il rischio per la sicurezza dei minori e la mancanza di controlli nelle ore notturne.

? Punti chiave Come possono i vetri abbandonati mettere a rischio gli scivoli?. Chi è responsabile del degrado notturno nei giardini di via Gaidano?. Quali misure concrete ha proposto il consigliere per aumentare la sicurezza?. Perché le attuali operazioni di pulizia non bastano a proteggere i bambini?.? In Breve L'incidente è avvenuto sabato 30 maggio nei giardini di via Paolo Gaidano.. Il consigliere Alessandro Nucera ha inviato una segnalazione formale al Comune di Torino.. Il degrado è causato dalla frequentazione notturna dell'area da parte di gruppi di persone.. Nucera chiede più polizia locale e controlli straordinari sulle attrezzature ludiche del parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirafiori: un bambino ferito tra i vetri nei giardini di via Gaidano

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