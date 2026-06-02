Miracolo robotico a Modena | rimosso un utero da quasi 4 chili

A Modena è stato rimosso un utero di circa 4 chili utilizzando una tecnica chirurgica robotica che ha evitato un’incisione addominale. La procedura si è svolta tramite strumenti minimamente invasivi, riducendo i rischi di complicazioni tipiche della chirurgia tradizionale. La tecnica impiegata ha permesso di intervenire senza praticare un’incisione ampie, con benefici per la guarigione e il recupero della paziente.

? Punti chiave Come ha fatto la tecnologia robotica a evitare un'incisione addominale?. Quali rischi avrebbe comportato la chirurgia tradizionale in questo caso?. Perché la massa uterina impediva alla paziente di respirare correttamente?. Come ha fatto la donna a ricevere le dimissioni dopo due giorni?.? In Breve Intervento durato 3 ore e 15 minuti tramite piattaforma robotica Da Vinci XI.. Carlo Alboni e Massimo Girardis hanno coordinato chirurgia e anestesia.. Paziente dimessa dopo soli 2 giorni di ricovero grazie alla tecnica mininvasiva.. Il reparto gestisce circa 600 isterectomie e 50 procedure robotiche annuali.. Record di chirurgia al Policlinico di Modena: rimosso un utero di quasi quattro chili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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