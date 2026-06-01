Un intervento di chirurgia ginecologica mini-invasiva è stato eseguito recentemente in un ospedale di Modena, dove è stato rimosso un utero di quasi 4 chilogrammi da una donna di 54 anni con obesità severa. L’operazione è stata condotta utilizzando il Robot Da Vinci, considerato un record per questo tipo di procedura. L’intervento è stato effettuato con successo dall’équipe specializzata, senza complicazioni.

Modena, 1 giugno 2026 — Un intervento eccezionale di chirurgia ginecologica mini-invasiva è stato eseguito nei giorni scorsi al Policlinico di Modena, dove l’équipe specializzata è riuscita a rimuovere un utero del peso di quasi 4 chilogrammi in una paziente di 54 anni affetta da obesità severa. Un’operazione complessa, realizzata con tecnologia robotica, che rappresenta un risultato senza precedenti per il presidio modenese e uno dei casi più rari documentati in Italia con questo approccio. L’intervento record si è svolto utilizzando il Robot Da Vinci . L’intervento si è svolto nelle sale operatorie del Policlinico utilizzando il Robot Da Vinci, nell’ambito dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Antonio La Marca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Obesità severa, intervento record con il Robot Da Vinci: rimosso utero di quasi 4 chili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chirurgia ginecologica, intervento da record a Modena: rimosso utero di quasi 4 chiliUn team di chirurgia ginecologica in un ospedale di Modena ha eseguito un intervento robotico mini-invasivo per rimuovere un utero di circa 4 chili.

Banda del buco colpisce ancora e ruba robot da piscina e una pompa di calore da quasi 300 chiliUna banda di ladri ha messo a segno un nuovo colpo presso un’azienda che si occupa di piscine, rubando un robot da piscina e una pompa di calore di...

Obesità severa, intervento record con il Robot Da Vinci: rimosso utero di quasi 4 chiliL’intervento è stato effettuato al Policlinico di Modena su una paziente di 54 anni, operata senza chirurgia tradizionale. La donna è stata dimessa dopo appena 48 ore grazie alla procedura mini-invasi ... ilrestodelcarlino.it

Modena, rimosso un utero ‘record’ di 4 chili grazie al robot Da VinciSi tratta anche di uno dei pochissimi interventi di questo tipo effettuati in Italia e il primo per un utero di queste dimensioni in Emilia-Romagna MODENA – Un utero di quasi quattro chili è stato ... dire.it