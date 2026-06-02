Mio figlio insultato e colpito con un calcio da un professore prima della rissa

Un ragazzo è stato insultato e colpito con un calcio da un insegnante in un parco, prima di una rissa tra studenti. La famiglia riferisce che l’episodio è avvenuto poco prima dello scontro tra i giovani. La vicenda è stata segnalata alle autorità scolastiche e alle forze dell’ordine. Al momento non ci sono dettagli su eventuali provvedimenti disciplinari o conseguenze legali. La dinamica dell’accaduto è oggetto di indagine.

“Mio figlio è stato insultato e colpito con un calcio da uno dei professori prima della rissa al parco”. E' la rivelazione choc alla Gazzetta di Parma della madre di uno dei giovani accusati dell'aggressione ai danni dei docenti dell'Itis a Parma. Un caso che ha scosso tutta Italia. La donna ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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