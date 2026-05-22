Un insegnante è stato aggredito nel parco di una città, colpito con un bastone da alcuni giovani. Secondo le testimonianze e i video condivisi sui social, i ragazzi sono riusciti a circondare il docente prima di aggredirlo. Le autorità stanno analizzando le immagini per identificare i responsabili dell’accaduto. Nessuna informazione sulle motivazioni dell'aggressione è stata resa nota, né sono stati comunicati eventuali interventi sanitari o investigativi in corso.

? Domande chiave Come hanno fatto i ragazzi a circondare il docente nel parco?. Chi sono i responsabili ripresi nei video caricati sui social?. Perché la sicurezza intorno all'istituto è risultata insufficiente durante l'attacco?. Quali sanzioni chiederà la Procura per l'aggressione con il bastone?.? In Breve La deputata Gaetana Russo ha diffuso i video dell'aggressione sui social.. La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza chiede indagini alla Procura.. L'episodio è avvenuto presso il Parco Ex Eridania vicino alla scuola.. Il controllo del territorio nel quadrante del parco è ora sotto esame.. Due docenti di un istituto superiore parmigino sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi nei pressi del Parco Ex Eridania, subendo anche colpi con un bastone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, docenti aggrediti nel parco: un professore colpito con un bastone

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