Rissa a scuola professore colpito da uno studente | finisce in ospedale

Da milanotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una discussione tra uno studente e un docente si è trasformata in una rissa all’interno di una scuola. Durante il confronto, lo studente ha colpito il professore, che è stato portato in ospedale per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto in un momento di tensione che ha coinvolto più persone all’interno dell’istituto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità. La scuola ha già preso provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente coinvolto.

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Una lite per banali motivi che si accende e diventa sempre più grossa. Le parole che diventano gesti violenti. Poi l’intervento di alcuni docenti per placare gli animi. Infine il colpo in testa e la macchina dei soccorsi che si mette in azione.n prof di 60 anni dell’istituto professionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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