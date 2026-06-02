minaccia e aggredisce i militari pregiudicato ancora nei guai

Un pregiudicato è stato arrestato dopo aver minacciato e aggredito i militari intervenuti a Migliarino, dove si trovava in stato di alterazione psicofisica. La polizia è intervenuta domenica sera in risposta a una segnalazione di disturbo nella piazza principale del paese. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha tentato di aggredire i carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Nella tarda serata di domenica, i carabinieri del comando compagnia di Portomaggiore sono intervenuti con prontezza a Migliarino per una segnalazione relativa a un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica che stava creando disturbo nella piazza principale del paese. L’intervento, finalizzato all’identificazione e al controllo dell’uomo, si è immediatamente rivelato complesso a causa dell’atteggiamento aggressivo dello stesso, ben noto ai militari in quanto attualmente sottoposto a misura cautelare (obbligo di dimora a Migliarino con divieto di allontanarsi da casa dalle 19 alle 7) a seguito di analogo arresto nel mese di maggio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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