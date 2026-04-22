Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Bondeno hanno fermato un uomo di 31 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo ha tentato di scappare e ha aggredito i militari che lo avevano fermato, resistendo al loro intervento. Gli agenti hanno quindi proceduto con l’arresto, portando l’uomo in caserma. La vicenda si è svolta nel corso di un’attività di prevenzione e controllo della zona.

Nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio, i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violenza e resistenza nei confronti dei militari operanti. L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica scorsa, quando una pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione nel centro cittadino, ha notato un’autovettura dal procedere sospetto. Il conducente alla vista dell’equipaggio ha bruscamente arrestato la marcia e, nel tentativo di eludere l’identificazione, ha abbandonato il veicolo dileguandosi a piedi lungo un passaggio pedonale. La fuga è tuttavia durata pochi istanti: i militari sono infatti riusciti a rintracciare e bloccare l’uomo, poco distante, in viale Repubblica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta la fuga e aggredisce i militari: 31enne nei guai

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