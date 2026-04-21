Nel pomeriggio di sabato, i carabinieri della Compagnia di Copparo hanno arrestato un uomo di 32 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per aver rubato una bicicletta nel centro di Jolanda di Savoia. Durante l’intervento, l’uomo ha anche aggredito i militari. Il 32enne è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio di sabato i carabinieri della Compagnia di Copparo hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina impropria consumatasi nel centro abitato di Jolanda di Savoia. La vicenda ha avuto inizio quando un pensionato di 70 anni, dopo aver parcheggiato la propria bicicletta da oltre 1.000 euro all’esterno di un negozio per sbrigare alcune commissioni, si è accorto del furto in atto da parte del giovane. Il malvivente si è dato immediatamente alla fuga tra le vie del paese, ma la sua azione non è passata inosservata, infatti il proprietario e il titolare del negozio si sono messi subito al suo inseguimento, mantenendo al contempo un contatto costante con l’operatore del 112.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba una bicicletta e aggredisce i militari: 32enne finisce nei guai

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