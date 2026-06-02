Minaccia carabinieri e sanitari del 118 | denunciato

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato denunciato per aver minacciato carabinieri e sanitari del 118 durante un episodio in Largo Respighi. I militari sono intervenuti per fermare una persona che stava avendo un'esplosione di rabbia e si stava comportando in modo molesto. L’individuo ha opposto resistenza e ha rivolto minacce ai presenti. La situazione è stata gestita dai carabinieri che hanno poi proceduto con la denuncia.

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Ancora un’altra denuncia per resistenza a pubblico ufficiale da parte dei carabinieri, che hanno bloccato un uomo molesto che stava dando in escandescenza in Largo Respighi. L’episodio risale al weekend appena trascorso, nella notte tra sabato e domenica. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in zona universitaria dopo una chiamata arrivata alla Centrale operativa. A contattare le forze dell’ordine, una dipendente di un ristorante, che ha allertato loro della presenza di un soggetto molesto che infastidiva e importunava i clienti del pubblico esercizio. L’uomo, dopo poco, si era allontanato in maniera autonoma, ma poi è tornato alla carica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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