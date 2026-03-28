Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Teramo con l'accusa di aver aggredito prima la madre e successivamente i soccorritori del 118 e i militari intervenuti sul posto. La vicenda si è conclusa con il deferimento dell’individuo per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Le forze dell’ordine hanno riferito i dettagli dell’intervento e delle azioni compiute.

I carabinieri di Teramo hanno denunciato un uomo del posto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, come riporta l'AdnKronos. Verso le ore 19.30 di venerdì 27 marzo, l’uomo avrebbe aggredito con spinte e gomitate i soccorritori del 118 e i militari intervenuti dell'Arma su richiesta della madre convivente, esasperata da ripetute condotte vessatorie e maltrattanti da parte del figlio. Dunque, come riferisce l'Ansa, si tratta di un nuovo episodio di violenza contro i sanitari - e in questo caso anche contro i carabinieri - che riaccende i riflettori sulla sicurezza degli operatori del soccorso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Prima picchia la madre e poi i soccorritori del 118 e i carabinieri, denunciato

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