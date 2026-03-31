Aggredisce militari e sanitari del 118 Rifila un pugno anche all’infermiera

Nella serata di sabato, i Carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver aggredito militari e sanitari del 118, colpendoli con un pugno anche a un’infermiera. L’uomo è stato fermato dopo aver opposto resistenza e causato lesioni personali aggravate durante l’intervento.

Nella tarda serata dello scorso sabato, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno arrestato un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I fatti risalgono alle prime ore della sera, quando in via Nigrisoli una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Portomaggiore è intervenuta in ausilio al personale sanitario del 118, chiamato a soccorrere un uomo, caduto dalla bicicletta, che si trovava disteso a terra in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il soggetto si mostrava da subito ostile e poco collaborativo anche nei confronti di chi voleva solo sincerarsi delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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