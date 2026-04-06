Belén Rodriguez conduce l'Isola dei Famosi l'ipotesi per il ritorno del reality in estate

Si ipotizza che l’Isola dei Famosi possa tornare in estate con una nuova conduzione. La presentatrice scelta sarebbe Belén Rodriguez, che sostituirebbe Veronica Gentili. Questa possibile modifica riguarda anche il format, che potrebbe subire una rivoluzione totale rispetto alle edizioni precedenti. Le indiscrezioni circolano da alcune ore e riguardano principalmente la data di messa in onda e il volto che condurrà il reality.

Si apre un nuovo scenario per il ritorno dell'Isola dei Famosi, reality che, secondo le indiscrezioni di queste ore, sarebbe destinato a una rivoluzione totale, alla messa in onda in estate a una nuova conduzione, quella di Bélen Rodriguez al posto di Veronica Gentili. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Brumotti, l’indiscrezione: “A Sanremo c’era molta sintonia” Belén Rodriguez interrompe bruscamente un’intervista: “Non devo dimostrare nulla, lavoro in TV da vent’anni”"Questa intervista finisce qui": così la conduttrice avrebbe messo fine alla chiacchierata con Ilaria Ravarino. Temi più discussi: Anticipazioni tv: la coppia Gallo-Scalera in Filumena Marturano, torna su Rai Uno a Pasqua; FRANCESCA FAGNANI TORNA CON BELVE ANCHE CON AMANDA LEAR E SOLLECITO; Serale di Amici: anticipazioni seconda puntata (28 marzo): eliminati, ben 4 ospiti (2 sono internazionali); Amici, gli ospiti della seconda puntata del Serale. Belén Rodríguez scherza sui gossip: ecco chi sarà il suo prossimo fidanzatoNonostante i tanti gossip su di lei, Belén Rodríguez sa sempre come spiazzare chi la segue su Instagram. Ora ha addirittura svelato che vorrebbe come fidanzato. rds.it Ritorno ad Amici per Belén Rodriguez: un’ospitata che smonta la versione di Fabrizio CoronaBelén Rodriguez ad Amici 25: tra smentite alle dichiarazioni di Corona e conferme del legame con la De Filippi, la showgirl riprende il suo percorso. novella2000.it Belén Rodriguez si è trasferita coi figli in una nuova abitazione, nel centralissimo quartiere di Moscova Sui social, la showgirl ha già cominciato a mostrare alcuni dettagli dei nuovi spazi. Com’è fatta: https://fanpa.ge/Uj1fb facebook Belén Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5 x.com