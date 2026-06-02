Milinkovic-Savic in bilico | il Napoli pensa a Kovar

Il Napoli sta considerando un cambio tra i portieri e pensa a Kovar come possibile sostituto di Vanja Milinkovic-Savic. La posizione del portiere serbo appare in discussione, e la società sta valutando diverse opzioni per il ruolo. Non sono stati ancora definiti accordi ufficiali o dettagli contrattuali. La situazione rimane ancora da chiarire, e non sono stati comunicati eventuali sviluppi ufficiali.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli potrebbe essere già in discussione. Dopo una sola stagione in azzurro, il portiere serbo non sarebbe considerato incedibile dalla società. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Massimiliano Allegri dopo l’addio di Antonio Conte, può infatti modificare anche le gerarchie tra i pali. Milinkovic-Savic era arrivato su forte indicazione di Conte. Ora, però, il Napoli sta valutando nuovi scenari. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club avrebbe già individuato un possibile sostituto in caso di partenza del serbo. Il nome seguito è quello di Matej Kovar, portiere classe 2000 del Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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