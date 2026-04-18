Nel primo tempo, il Napoli si trova in svantaggio contro la Lazio, che apre le marcature intorno alla mezz’ora. Poco dopo, il centrocampista della Lazio interviene per respingere un tentativo di rigore degli avversari, mantenendo il risultato invariato. La partita prosegue con il punteggio di 1-0 in favore della Lazio al termine della prima frazione.

Il Napoli va al riposo dopo il primo tempo sotto di una rete contro la Lazio. Alla mezz’ora Milinkovic -Savic ha salvato gli azzurri dal raddoppio biancoceleste. Calcio di rigore per la Lazio,Cancellieri va per la botta sicura, ma è lo stesso 10 a cercare la porta, spedendo alle stelle. Il rigore è stato fischiato per un errore di Buongiorno, che scatena il contropiede di Noslin. L’attaccante, al momento del tiro, viene atterrato da Lobotka, ammonito per il fallo. Vanja Milinkovi?-Savi?, si è imposto come uno dei migliori specialisti nel parare rigori, con una percentuale del 60% negli ultimi due anni (6 parati su 10). L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milinkovic-Savic salva il Napoli e si conferma un asso pararigori

Milinkovic-Savic ancora decisivo

Notizie correlate

Leggi anche: Si fa male anche Milinkovic-Savic (ma c’è Meret, in porta il Napoli è coperto)

Leggi anche: Napoli, si ferma Milinkovi?-Savi?: a rischio la sfida con la Roma

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Napoli, Contini: Questa maglia è la mia seconda pelle. Ecco cosa ruberei a Milinkovic-Savic e a Meret; Delusione Napoli, solo 1-1 a Parma: ora l’Inter può scappare verso lo scudetto; PARMA-NAPOLI 1-1 / LA DIRETTA LIVE DI ANDREA BELLETTI; Il Napoli frena a Parma: McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontana.

Milinkovic-Savic salva il Napoli e si conferma un asso pararigoriIl Napoli va al riposo dopo il primo tempo sotto di una rete contro la Lazio. Alla mezz’ora Milinkovic -Savic ha salvato gli azzurri dal raddoppio biancoceleste. Calcio di rigore per la ... ilnapolista.it

Milinkovic-Savic tiene a galla il Napoli! Al 31' para un rigore a Zaccagni!Alla mezz'ora calcio di rigore per la Lazio! Errore da matita rossa di Buongiorno, che scatena il contropiede di Noslin. L'attaccante, al momento del tiro, viene atterrato da Lobotka, ammonito per il ... tuttonapoli.net

#MilinkovicSavic si conferma eroe pararigori!! Il portiere del Napoli ha una percentuale del 60% negli ultimi due anni (6 parati su 10). facebook

31’ Milinkovic-Savic para il rigore assegnato alla Lazio calciato da Zaccagni! #NapoliLazio 0-1 x.com