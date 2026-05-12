Napoli-Bologna 2-3 pagelle – Il goffo Milinkovic Savic Di Lorenzo metafora triste del Napoli

Nel match tra Napoli e Bologna, terminato 2-3, le valutazioni dei giocatori evidenziano alcune criticità. Il portiere partenopeo è stato giudicato goffo e inoperante in alcune occasioni, mentre il Bologna ha segnato tre reti, colpendo anche una traversa. La prestazione del difensore del Napoli è stata descritta come inerte e poco efficace, contribuendo alla sconfitta della squadra di casa.

Le pagelle di Napoli-Bologna 2-3, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. L’anonimo Bologna dell’Iraniano trova tre gol e una traversa e Zio Vanja è inane: immobile oppure goffo, quando serve all’anglo-felsineo la pelota del fatale del due a tre. E dal dischetto fa pure segnare il redivivo Orsolini, che in questa stagione di rigori ne ha sbagliati già due in campionato – 4,5 DI LORENZO. L’atteso rientro del Capitano dei Due Scudetti è la metafora triste del Napule di stasera: erroracci sulle tre marcature rossoblù (è lui che provoca il rigore) e poi il gol dell’uno a due nel recupero del primo tempo. Insomma, ombre e luci. Il Berna liftato lo fa ammattire sovente mentre nell’offesa ritrova l’amato Na-Politano, in una partita in cui gli azzurri avanzano perlopiù sulle fasce, a destra o a sinistra – 5 RRAHMANI.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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