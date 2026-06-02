Le azioni di Milano hanno superato i 50.000 punti, grazie a una forte crescita del settore tecnologico e a un aumento delle quotazioni di STM, che ha registrato un balzo. Nel frattempo, i titoli energetici come Eni hanno registrato perdite. Non sono stati forniti dettagli sui volumi di scambio o sui motivi specifici di tali variazioni.

? Punti chiave Come farà STM a raddoppiare i volumi nei Data Center?. Perché i titoli energetici come Eni stanno perdendo terreno?. Quali settori guideranno il prossimo balzo di Piazza Affari?. Cosa garantirà davvero il miliardo di investimenti di Stellantis?.? In Breve Stm sale del 9% grazie a previsioni ricavi Data Center 2026 e 2027.. Stellantis investirà 1 miliardo di euro in Francia per veicoli elettrici.. Cucinelli +1,75%, Lottomatica +1,7% e Ferrari +1,65% trainano lusso e intrattenimento.. Intesa +1,2% e Unicredit +1,15% sostengono il comparto finanziario..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Milano vola sopra i 50.000 punti: spinta tech e balzo di STM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Fallimento della Catena di Hamburger più Grande dItalia LAscesa e il Declino di Burgez

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano vola verso i 48.000: il balzo di STM spinge il listino

Rally a Milano: il Ftse Mib vola verso i 50.000 punti con StellantisI mercati europei hanno concluso la seduta di venerdì 17 aprile con un forte rialzo, spinti dal miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Stati...

Argomenti più discussi: Borse Ue in rialzo con tregua in Libano. Milano da record con balzo St; Case di lusso, a Milano valori in continua crescita: +54% in cinque anni e Londra è più vicina; Nikkei a nuovi massimi, rame in corsa: Softbank vola (+13%) e supera Toyota per la prima volta dopo 20 anni; Borse 26 maggio: Micron spinge il Nasdaq su nuovi record mentre l'Europa chiude in calo con stallo Usa-Iran. Milano sul filo dei 50 mila.

Consigli per zone da esplorare a Milano reddit