Milano vola verso i 48.000 | il balzo di STM spinge il listino

Oggi a Milano il listino principale ha chiuso a 47.907 punti, con un aumento del 14,1% grazie alla performance di STM, che ha registrato un forte rialzo. Tra le altre variazioni, i titoli energetici di Eni e Snam sono saliti, mentre quelli di Diasorin e Moncler hanno registrato dei ribassi. La seduta ha visto quindi una giornata caratterizzata da movimenti significativi tra i vari comparti.

? Cosa sapere Il Ftse Mib chiude a 47.907 punti con il balzo del 14,1% di Stm.. Il rialzo energetico di Eni e Snam compensa i cali di Diasorin e Moncler.. Il Ftse Mib ha chiuso a 47.907 punti con un incremento dello 0,26%, trainato dal sorpasso di Stm che ha registrato un balzo del 14,1% dopo la pubblicazione dei dati sui conti. Mentre i mercati riflettono i numeri della produzione industriale, l’andamento della Borsa di Milano mostra dinamiche contrastanti tra i settori. Il comparto energetico ha spinto il listino verso l’alto grazie alla crescita del petrolio, che ha favorito Eni con un rialzo dell’1,2% e Snam con un avanzamento dell’1,61%. Anche Lottomatica ha beneficiato della giornata positiva segnando un +2%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano vola verso i 48.000: il balzo di STM spinge il listino Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Milano chiude a +0,26%, balzo di Stm del 14% Rally a Milano: il Ftse Mib vola verso i 50.000 punti con StellantisI mercati europei hanno chiuso la sessione di venerdì 17 aprile con un deciso slancio, trainati dal miglioramento dei rapporti diplomatico-politici... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Air Cairo, da giugno i voli da Milano e Catania verso El Alamein; FlyOne Armenia apre il volo diretto tra Milano Bergamo e Yerevan; Air China: decollerà il 13 giugno la nuova rotta da Milano Malpensa per Pechino Daxing; Le ultime news sull'Aeroporto di Milano Malpensa Silvio Berlusconi (MXP). Nel primo trimestre prezzi degli affitti +2,4% a Milano, Roma vola a +5,7%Il mercato degli affitti in Italia registra un incremento dei prezzi nei primi tre mesi del 2026, con variazioni significative che interessano i principali centri urbani e le aree metropolitane. A Rom ... msn.com Buongiorno amici, si vola per Milano. Sono tante le cose di cui vorrei parlavi e che vi parlerò. Giornate intense di lavoro (la mia professione è quella di avvocato) ma vi assicuro che presto vi racconterò LA VERITÀ di quanto che sta succedendo in Regione. E c - facebook.com facebook