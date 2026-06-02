Piazza Affari ha chiuso con un aumento dello 1,45%, guidando il rialzo dei mercati europei. La settimana sarà influenzata dai dati macroeconomici pubblicati, che potranno determinare l’andamento delle Borse. Tra i settori più performanti ci sono i titoli tecnologici e del lusso, che hanno contribuito alla buona performance della piazza finanziaria italiana.

? Punti chiave Quali dati macroeconomici decideranno la direzione dei mercati questa settimana?. Perché i titoli tecnologici e del lusso stanno trascinando Piazza Affari?. Quali settori subiranno il colpo maggiore dalla volatilità imminente?. Come influenzerà la crisi in Medio Oriente sui prezzi delle commodity?.? In Breve Settori semiconduttori e lusso trainano con rialzi tra il 1% e il 5,4%. Appuntamenti macroeconomici dal 03 al 05 giugno includono PMI, sussidi e disoccupazione. Settore difesa in calo con Rheinmetall a -2,55% e Fincantieri a -2,24%. Oro sale allo 0,65% a 4.533,39 dollari mentre il greggio WTI scende a 90,75 dollari.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Milano vola con il +1,45%: Piazza Affari guida il rally europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Raduno della Domenica in Piazza Affari - Che Auto a Milano!

Notizie e thread social correlati

Milano vola dello 0,9%: tech e banche trascinano Piazza AffariA Piazza Affari, Milano registra un aumento dello 0,9% grazie alla spinta di settore tech e banche.

Rally a Milano: il Ftse Mib vola verso i 50.000 punti con StellantisI mercati europei hanno concluso la seduta di venerdì 17 aprile con un forte rialzo, spinti dal miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Stati...

Temi più discussi: Piazza Affari vola, ma le ipo sono sparite: sempre più Etf e bond; Borse europee toniche; Piazza Affari arretra dopo il rally, Ferrari frena il Ftse Mib mentre STM vola; Come gli annunci della Casa Bianca sulla pace fanno volare le borse.

Borse europee, partenza debole: a Piazza Affari corre Generali (+2%) dopo i conti +0,1% -0,1% -0,1% -0,6% A Milano vola #Ferrari +2,4%, Avio +1,7%, #Stellantis +1,7%. Finecobank -0,6%, Inwit -0,6%, Unicredit -0,4%. #Spread Btp/Bund a 74 pb x.com

Borsa di Milano in rialzo, Stm vola +8,79% dopo revisione targetApertura positiva per Piazza Affari con il Ftse Mib sopra l'1%. STMicroelectronics guida i guadagni dopo aver raddoppiato il target annuale a un miliardo ... milanotoday.it

Piazza Affari vola con Nexi e Amplifon, Eni frena: Ftse Mib supera i 50milaTra le performance più brillanti, Nexi si è distinta come la migliore del listino, con un impressionante balzo del 6,27%. Questo incremento è stato favorito dal via libera della Cassa Depositi e Prest ... it.blastingnews.com