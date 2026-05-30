Il toro di bronzo in Galleria è stato sottoposto a un restauro che ha modificato il suo aspetto, suscitando polemiche. Durante i lavori, alcuni dettagli sono stati ripuliti o rinnovati, alterando l’immagine originale dell’opera. La questione riguarda anche la tradizione secondo cui toccare le parti del toro porterebbe fortuna, e alcuni criticano il fatto che il restauro abbia cancellato elementi che mantenivano il simbolo di scaramanzia.

? Punti chiave Cosa è successo esattamente al dettaglio che scatenerebbe la scaramanzia?. Perché il restauro ha cambiato l'aspetto fisico del simbolo milanese?. Chi deve rispondere della possibile alterazione delle forme originali?. Come cambierà il rito dei passanti dopo questa modifica estetica?.? In Breve L'assessore Granelli ha condiviso i risultati del lavoro tramite foto sui social.. Utenti online segnalano la scomparsa degli attributi del toro dopo la pulizia.. Il rito scaramantico dei turisti coinvolge il mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele II.. Il confronto visivo tra prima e dopo evidenzia alterazioni nei volumi dell'animale.. Il mosaico del toro torna a splendere in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il toro in Galleria torna a splendere: polemica sul restauro

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Milano riporta i testicoli del mosaico del toro all'antico splendore reddit

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