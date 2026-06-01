Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina cresce l' hockey | Milano entra nell' Ice Hockey League

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano Hockey Club è stato ammesso ufficialmente all’Ice Hockey League durante l’assemblea generale tenutasi oggi a Salisburgo. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla procedura o sui criteri di ammissione. La partecipazione del club si aggiunge alle iniziative sportive legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina, che hanno contribuito a rafforzare la presenza dell’hockey nella regione. La lega ora include Milano tra le sue squadre ufficiali.

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Milano Hockey Club entra ufficialmente nell’Ice Hockey League: lo ha deciso l’Assemblea Generale, riunitasi oggi (lunedì) a Salisburgo. Ha ufficializzato l'ammissione della squadra milanese alla prossima stagione della lega. "La neonata società del capoluogo lombardo”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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