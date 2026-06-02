Un uomo è stato picchiato da borseggiatrici a Milano e minacciato di morte se non fosse sparito subito. L'aggressione avviene pochi giorni dopo un episodio simile, in cui un volontario è stato aggredito da uomini che proteggono le ladre e intervengono se qualcuno tenta di reagire. Non ci sono dettagli su eventuali denunce o interventi delle forze dell'ordine.

L'episodio segue di pochi giorni un caso analogo accaduto a Lucas, altro volontario aggredito dai 'protettori delle borseggiatrici', uomini che seguono le ladre e le difendono nel caso in cui i malcapitati tentano di reagire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Milano, picchiato dalle borseggiatrici: "Mi hanno detto di sparire subito, altrimenti mi avrebbero ammazzato"

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Ladri Borseggiatrici e persone folli sulla Metro

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