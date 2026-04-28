Paola Caruso sul rientro al GF Vip pilotato dagli autori | Non mi attaccate mi hanno detto di creare caos

Paola Caruso ha avuto una reazione molto intensa dopo aver appreso di non essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, affermando di aver ricevuto istruzioni dagli autori di creare caos all’interno della trasmissione. La concorrente ha dichiarato di aver ricevuto indicazioni precise e ha chiesto di non essere attaccata per il suo comportamento, sottolineando di aver agito sotto pressione. La scena ha attirato l’attenzione generale sui social e tra gli spettatori.

Paola Caruso ha reagito in modo piuttosto esagerato quando ha scoperto di non essere stata eliminata dal GF Vip. E a chi gliel'ha fatto notare, ha spiegato che non è stata una sua decisione ma una richiesta degli autori: "Mi hanno detto di entrare così, dovevo creare un po' di caos".🔗 Leggi su Fanpage.it

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