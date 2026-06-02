A Milano, Lambro e Seveso sono state dichiarate in allerta a causa di piogge previste per la serata. Sono state avviate evacuazioni in alcune zone di Ponte Lambro, dove si sono verificati allagamenti. Le autorità hanno attivato vasche di contenimento per gestire il livello dei fiumi. Le piogge in arrivo potrebbero aggravare la situazione, con possibili ulteriori allagamenti nelle aree interessate.

?? Punti chiave Come influenzeranno le nuove piogge previste per la serata la sicurezza? Quali zone specifiche di Ponte Lambro sono state colpite dall'allagamento? Perché le nuove opere di protezione hanno evitato danni strutturali gravi? Come funzionano le paratoie mobili per contenere la forza del Lambro??? In Breve Via Feltre registra livelli idrometrici superiori a 2,30 metri. Vasche Seveso attive tra le 12:25 e le 13:45. Allagamenti a Ponte Lambro in via Vittorini e via Camaldoli. Nuove . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Milano, Lambro e Seveso in allerta: evacuazioni e vasche attive

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