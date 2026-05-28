Milano sotto la grandine allerta meteo attiva fino a mezzanotte | attenzione su Seveso e Lambro

Milano è stata colpita da un temporale con grandine, attivando l’allerta gialla fino a mezzanotte. La perturbazione ha interessato anche Seveso e le zone lungo il fiume Lambro. Le precipitazioni sono state intense, con accumuli di grandine visibili in varie aree della città. La Protezione Civile ha invitato alla prudenza, segnalando possibili rischi di allagamenti e danni. Nessuna notizia di feriti o incidenti gravi fino a ora.

Il maltempo è piombato su Milano come un orologio svizzero. Confermando le previsioni meteo e quelle del Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia che ha attivato l'allerta gialla, sul capoluogo lombardo si è abbattuto un temporale che ha portato con sé anche la grandine in diverse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo: ALLERTA Forti Temporali e Grandine, molte regioni sotto osservazione

Notizie e thread social correlati

Maltempo a Milano, forti temporali senza tregua: allerta meteo gialla. Occhi puntati su Seveso e LambroNella notte, la provincia di Milano ha registrato intense precipitazioni causate da forti temporali, con l’allerta meteo gialla in vigore.

Milano, scatta l'allerta temporali: Seveso e Lambro osservati specialiA Milano si è attivata un'allerta temporali in codice giallo a partire dalle prime ore del mattino di giovedì 14 maggio.

Temi più discussi: Meteo, oggi la giornata più torrida: ma al Nord allerta per temporali e maxi-grandine. Domani bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma; Meteo Torino e provincia, arriva il super anticiclone: le previsioni e quando si toccheranno i 32°C; GRANDINE grossa: le zone ad alto rischio sino a venerdì 29; Temporale su Milano ma subito dopo scatta l' estate attesi 30 gradi nei prossimi giorni | le previsioni.

Grandine nella notte su Milano e Brianza: Chicchi grandi come mandarini. Nuova allerta temporaliIeri sera il Comasco e durante la notte Milano (hinterland compreso) e la Brianza: nelle ultime ore violente grandinate hanno bersagliato varie province lombarde, con chicchi che hanno raggiunto in al ... milano.repubblica.it

Forti temporali su Milano, grandine su Legnano: doppia allerta meteo gialla per maltempoPesanti rovesci in città e in provincia. Rischio idrogeologico e rischio temporali tra mercoledì e giovedì. Occhi puntati su Seveso e Lambro ... ilgiorno.it