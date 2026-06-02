Milano il ritorno dell’hockey ora è ufficiale | il nuovo club ammesso Ice League europea Restiamo legati alla tradizione della città

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dodici membri permanenti dell’ICE Hockey League hanno votato a favore dell’ingresso del Milano Hockey Club nel torneo. La decisione conferma il ritorno ufficiale dell’hockey ghiaccio in città, con il club che si impegna a mantenere la tradizione sportiva locale. La squadra sarà ora parte del campionato europeo, rafforzando la presenza di Milano nel panorama dell’hockey su ghiaccio.

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Gli appassionati di hockey ghiaccio a Milano si aspettavano una squadra e ora la avranno. Nella giornata di ieri, infatti, i dodici membri permanenti dell’ICE Hockey League hanno votato a favore dell’ingresso del Milano Hockey Club nel torneo. I meneghini saranno quindi tra i protagonisti della competizione, come club in prova. Milano ha ottenuto otto voti su dodici. Si aggiunge a Bolzano e Val Pusteria tra i membri italiani e diventa il secondo con una licenza temporanea, al pari del Ferencvaros. Un'immagine datata 2007 dei Vipers Milano Le parole di Margiotta e Leitner Può quindi prendere forma il progetto voluto dalla House of Doge, azienda di criptovalute guidata da Marco Margiotta, e da Christof Leitner, imprenditore vipitenese la cui Intercom si occupa di soluzioni hi-tech per il ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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